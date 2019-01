V Cigli si turistickým pochodom opäť pripomenú udalosti z januára 1945

Podujatie, ktoré patrí k najstarším a najmasovejším na Slovensku, bude tento rok 19. januára.

Cigeľ 14. januára (TASR) - Po 44. raz sa verejnosť stretne na Pochode vďaky SNP v Cigli a v Handlovej v okrese Prievidza, aby si pripomenula obete tragickej udalosti z januára 1945. Podujatie, ktoré patrí k najstarším a najmasovejším na Slovensku, bude tento rok 19. januára.



"Tradícia Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976, kedy sa niekoľko nadšencov rozhodlo organizovať bežkársko – turistickú zimnú akciu na počesť neslávneho 13. januára 1945, kedy bola obec Cigeľ prepadnutá nemeckými trestnými jednotkami za pomoc partizánom a za ukrývanie osôb, nepriateľských vtedajšiemu režimu," pripomenul Ivan Kadlečík z organizačného výboru podujatia.



Toto významné turisticko-spoločenské podujatie sa podľa neho bude 19. januára konať po 44. raz, vlani naň pritom prišlo rekordných 2194 účastníkov, najmä z okresu Prievidza, ale i z celého Slovenska a zahraničia. "Aktuálny ročník Pochodu vďaky SNP sa plánuje na štyroch peších a dvoch lyžiarskych trasách s rôznou náročnosťou a s cieľom buď v Cigli alebo v Handlovej. Trasy vedú krásnymi lesmi pohoria Vtáčnik, aj na Biely kameň," priblížil ďalej Kadlečík.



Štart bude priebežný od Pamätníka padlých v Cigli o 9.30 h, organizátori zabezpečili i dopravu z Handlovej a z Prievidze do Cigľa a späť, tiež zdravotnícku službu. Účastníci, ktorí dostanú i pamätný odznak a účastnícky list, sa budú môcť prezentovať v Cigli v Kultúrnom dome od 7.00 h do 9.30 h, v Handlovej v Dome kultúry od 7.00 h do 8.15 h alebo v Handlovej v pizzerii od 9.30 h pre trasu P3.



"Budeme radi, keď si z nášho podujatia odnesú účastníci bohaté zážitky a zároveň urobia niečo pre svoje zdravie. Veríme, že sa spoločne stretneme na 44. ročníku Pochodu vďaky SNP Cigeľ - Handlová," dodal Kadlečík.