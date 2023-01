V Cigli si turistickým pochodom opäť pripomenú udalosti z januára 1945

Cigeľ 21. januára (TASR) - Verejnosť sa opäť stretne na Pochode vďaky SNP v Cigli a Handlovej v okrese Prievidza, aby si pripomenula tragické udalosti v partizánskej obci z januára 1945. V poradí 47. ročník jedného z najstarších a najmasovejších turistických podujatí na Slovensku sa uskutoční 28. januára. Informovala o tom hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.



Tradícia Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976, keď sa niekoľko nadšencov rozhodlo organizovať bežkársko-turistickú zimnú akciu na počesť neslávneho 13. januára 1945, keď bola obec Cigeľ prepadnutá nemeckými trestnými jednotkami za pomoc partizánom a za ukrývanie osôb, nepriateľských vtedajšiemu režimu.



Organizátori pripravili pre turistov štyri pešie trasy s rôznou náročnosťou v cieli v Cigli alebo v Handlovej, lyžiarske trate pre nedostatok snehu zrušili. Štart bude priebežný od Pamätníka padlých v Cigli o 9.30 h, organizátori zabezpečili i dopravu z Handlovej a z Prievidze do Cigľa a späť, tiež zdravotnícku službu. Účastníci, ktorí dostanú i pamätný odznak a účastnícky list, sa budú môcť prezentovať v Cigli v kultúrnom dome od 7.00 h do 9.30 h, v Handlovej v dome kultúry od 7.00 h do 8.15 h alebo v Handlovej v pizzerii od 10.00 h pre trasu P3.



Podujatie pripravila obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza. Počas predchádzajúcich dvoch ročníkov pochod pre pandémiu absolvovali len malé skupiny turistov, v roku 2020 sa na ňom zúčastnilo 2799 registrovaných turistov.