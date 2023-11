V Cigli začali so zasnežovaním zjazdovky, sezónu spustia počas Vianoc

Cigeľ 28. novembra (TASR) - Prevádzkovateľ vleku v Cigli v okrese Prievidza Lyžiarsky klub Cigeľ začal v týchto dňoch so zasnežovaním tamojšej zjazdovky. Lyžiarsku sezónu plánuje spustiť počas Vianoc. TASR o tom za prevádzkovateľa vleku informovala Jana Krausková.



"Pri priaznivých nízkych teplotách vieme svah zasnežiť technickým snehom približne za desať dní. Sezónu by sme radi otvorili 25. decembra," uviedla Krausková.



V Cigli budú mať lyžiari podľa nej k dispozícii dva vleky, najskôr plánuje spustiť prevádzkovateľ 280-metrový vlek, po zasnežení veľkého vleku i tento.



Športovci za služby budú túto sezónu platiť viac, Krausková to odôvodnila zvýšenými nákladmi za energie. "Náklady na energie nám výrazne stúpnu. To sme následne nútení preniesť aj do cien, a to vo výške desať až 15 percent tak, aby sme zabezpečili splatenie vzniknutých prevádzkových nákladov," vysvetlila Krausková.



Vleky v Cigli budú môcť lyžiari po spustení sezóny využiť v pondelok až piatok od 17.30 do 20.30 h, počas soboty a nedele bude prevádzková doba od 9.00 do 16.00 h a od 17.30 do 20.30 h.