V Cinobani chcú obnoviť cestu na sídlisku, brzdia ich ceny materiálov

Cinobaňa 25. mája (TASR) - Obec Cinobaňa v okrese Poltár čaká na jar a v lete obnova miestnej komunikácie a chodníka na tamojšom sídlisku. Ide o úsek dlhý asi 450 metrov, dôležitý je však pre obyvateľov sídliska, aby sa bezpečne dostali k lekárovi, do obchodov či deti z marginalizovaných skupín do škôl.



"Problémy nám robia verejné obstarávania, keďže ceny stavebných materiálov sa v poslednom období výrazne zvýšili," povedal TASR starosta Jozef Melicher. Investícia bola podporená z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sumou asi 250.000 eur.



Okrem toho miestna samospráva pracuje na niekoľkých ďalších projektoch, ktoré majú zlepšiť život obyvateľom obce. Podľa starostu pôjde v prvom rade o získanie financií na projekt rekonštrukcie exteriéru obecného úradu a kultúrneho domu. "Ide o to, aby sme v tejto ťažkej dobe boli energeticky sebestační," zdôraznil. Aj pri tomto projekte sa spoliehajú na finančnú podporu zo strany MIRRI.



V uplynulých rokoch zrealizovali v obci niekoľko investícií, na ktoré získali podporu z mimorozpočtových zdrojov. Išlo napríklad o revitalizáciu verejných priestranstiev na sídlisku, opravu verejného prameňa v časti Hrnčiarky, obnovu interiéru kultúrneho domu či zvýšenie kapacity materskej školy.