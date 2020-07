V Čirči sa pustili do obnovy historickej drevenice

Čirč 19. júla (TASR) – Obec Čirč v okrese Stará Ľubovňa sa pustila do obnovy historickej drevenice. Takmer 100-ročná stavba prejde do jesene rozsiahlou rekonštrukciou. Ako TASR informoval starosta Michal Didik, vzniknúť by v nej mala pamätná izba. Na projekt získali z eurofondov takmer 70.000 eur.



Aby sa obec mohla uchádzať o financovanie projektu z európskych zdrojov, musela drevenicu získať do svojho vlastníctva. Celý proces trval zhruba dva roky. „Oslovili sme vlastníka a vysvetlili mu náš zámer, že chceme drevenicu zrekonštruovať a vybudovať v nej i pamätnú izbu. Vlastník súhlasil a mohli sme začať s prípravou projektu na jej obnovu,” povedal s tým, že myšlienka obnovy chátrajúcej drevenice sa zrodila medzi obyvateľmi obce, ktorí ju chceli zachrániť.



Práce na obnove drevenice realizujú zamestnanci obecnej firmy, ktorí postupne vymenia starú strechu za novú z dreveného šindľa. Meniť sa bude aj podlaha drevenice a jej nosné priečky, ktoré rokmi poškodila spodná voda. „Všetko sa robí v súlade s odkazom našich predkov. Keďže ide o historickú drevenicu, k obnove sme museli žiadať aj stanovisko pamiatkového úradu Prešov,” dodal Didik.



V pamätnej izbe, ktorá má po ukončení rekonštrukcie v drevenici vzniknúť, bude časť exponátov tvoriť pôvodné vybavenie a časť bude pochádzať zo súkromných zbierok obyvateľov obce.



Kým v Čirči v rámci mikroprojektu Muszyna – Čirč, zachráňme pred zabudnutím kultúru našich predkov obnovia drevenicu, na poľskej strane opravia kostol.