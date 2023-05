V čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni zachytili ropné látky

Bratislava 24. mája (TASR) - V čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni zaznamenali v utorok (23. 5.) ropné látky. Časť z nich sa pre intenzívny dážď začala ešte pred prítokom do čistiarne vyplavovať do Malého Dunaja. Na sociálnej sieti o tom informovala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá situáciu riešila s hasičmi, políciou aj Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP).



"Pravdepodobne niekto využil prívalové dažde a do kanalizácie vylial nebezpečný odpad, ktorý tam nemá čo hľadať a okrem prírody ohrozuje aj samotnú prevádzku čistiarne," uviedli z BVS. Deklarujú, že jej zamestnanci urobili všetky potrebné opatrenia, aby ochránili proces čistenia odpadových vôd a ropné latky vo vrakunskej čistiarni zachytávali.



"Vzhľadom na intenzitu dažďov sa však časť ropných látok začala vyplavovať ešte pred prítokom na čistiareň do Malého Dunaja," informovali z vodárenskej spoločnosti. Prípad oznámili hasičom, polícii aj SIŽP. BVS avizuje, že bude spolupracovať pri pátraní po páchateľovi.