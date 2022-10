V CSS - Bôrik v Nitrianskom Pravne sa rozšírilo kožné ochorenie

Nitrianske Pravno 17. októbra (TASR) - Kožné ochorenie sa sa v uplynulých dňoch rozšírilo medzi klientmi Centra sociálnych služieb (CSS) - Bôrik v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza. Zariadenie pristúpilo k protiepidemickým opatreniam. Pre TASR to v pondelok uviedol riaditeľ CSS - Bôrik Róbert Orság.



"Kožné ochorenie, ktoré sa prejavuje výsypom na koži, postihlo približne desať percent klientov, mladších i starších," konkretizoval Orság.



Starostlivosť o klientov podľa neho zabezpečujú i lekári z kožného oddelenia z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.



"CSS zakázalo návštevy, rovnako klienti nechodia do spoločných priestorov, aby sa zabránilo šíreniu infekcie. Časť starého nábytku a matracov sme vyhodili, na ďalších sme zabezpečili dezinfekciu," dodal Orság.