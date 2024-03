V CSS Slniečko v Oščadnici vynovilo keramickú dielňu

Oščadnica 9. marca (TASR) - Hrnčiarsky kruh a vypaľovaciu pec využívajú klienti Centra sociálnych služieb (CSS) Slniečko v Oščadnici vo vynovenej keramickej dielni. Podľa riaditeľky Jany Pukalíkovej funguje po celý deň a vystriedajú sa v nej viacerí obyvatelia centra.



Pripomenula, že keramická dielňa vznikla v roku 2014 po rekonštrukcii celého zariadenia. "Klienti na ňu reagujú pozitívne, pretože práca s hlinou je veľmi relaxačná, uvoľňuje napätie a zároveň ich to baví a teší. Rôzne výrobky, napríklad pokladničky alebo iné vlastnoručne vyrobené predmety, si potom dajú do izby alebo sa nimi pochvália na výstavách," povedala.



V zariadení s celoročnou starostlivosťou poskytujú 105 deťom a mladým dospelým viacero aktivít. "Napríklad v kuchynke sa učia prestierať, servírovať jedlo, pripravovať jednoduché jedlá a pečú si koláčiky. V kreatívnej dielni pracujú s textilom, šijú rôzne vankúšiky a bábiky. Máme sklársku dielňu, textilnú dielňu s krosnami či muzikoterapiu," doplnila.



"Na arteterapii sa venujeme chlapcovi, ktorý má ochrnuté celé telo a veľmi rád maľuje. Maľuje ústami, farby mu pomáhajú miešať dievčatá a on sa cíti ako naozajstný umelec. Na upokojenie a uvoľnenie máme multisenzorické miestnosti (snoezelen) rôznych typov. Využívajú ich všetci klienti, najviac malé deti," uviedla riaditeľka CSS Slniečko.



Divadlo, scénky a piesne nacvičujú klienti na dramatoterapii. "Nadviazala som na tradíciu divadelného krúžku. Chodíme dokonca aj na súťaž Žilinský Oskar, kde vlani náš Paľko získal ocenenie za najlepší herecký výkon. V týchto dňoch nacvičujeme divadielko O popletenom kaprovi, s ktorým sa predstavíme pred Veľkou nocou. Texty im píšem sama. Vychádzam z toho, aký druh zdravotného postihnutia majú členovia nášho súboru Kuriatka zo Slniečka," priblížila inštruktorka sociálnej rehabilitácie Iveta Hažíková.



CSS Slniečko má podľa riaditeľky zrekonštruovanú kuchyňu, jedáleň, práčovňu, telocvičňu, posilňovňu a novú kaplnku. "Máme výťah, ktorý tu chýbal, šikmé schodiskové plošiny, stropné zdvíhacie systémy a všetky vchody sú bezbariérové. Z vrátnice je recepcia, kde máme zriadenú chránenú dielňu, v ktorej pracujú naši klienti," dodala.



Centrum poskytuje aj praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. "V jeden vyučovací deň môžu u nás pracovať dvaja žiaci v odbore obchodná akadémia a dvaja v odbore kuchár. Momentálne spolupracujeme s Obchodnou akadémiou v Čadci a s prácou ich žiakov sme veľmi spokojní," skonštatovala riaditeľka.