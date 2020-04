V CSS v Batizovciach otestovali všetkých klientov i zamestnancov

Batizovce 20. apríla (TASR) - V Centre sociálnych služieb (CSS) Domov pod Tatrami v Batizovciach v pondelok testovali prijímateľov a zamestnancov zariadenia. Stalo sa tak v súvislosti s prvým prípadom výskytu ochorenia COVID-19 a úmrtím klientky zariadenia, ktoré spadá pod Prešovský kraj. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Podľa hovorkyne bolo testovaných všetkých 114 prijímateľov a 95 zamestnancov zariadenia. Odbery zabezpečovala výjazdová jednotka Hasičského a záchranného zboru v Prešove.



„Situáciu nechceme podceniť. Centrum sociálnych služieb je od soboty v karanténe s tým, že sme naliehali na pretestovanie všetkých prijímateľov i zamestnancov zariadenia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ten vzhľadom na vážnosť situácie vyzdvihol promptnosť odbernej jednotky, ako aj následných procedúr, do ktorej krajská samospráva bola aktívne zapojená a zabezpečovala všetky potrebné administratívne i technické požiadavky.



Majerský dodáva, že PSK vyvíja v tomto smere aj vlastnú iniciatívu. Už koncom týždňa by mala súkromná spoločnosť Medirex v samosprávnych zariadeniach zrealizovať približne 300 preventívnych testov na COVID-19. Súbežne s týmto krokom kraj očakáva pomoc od štátu, ktorý avizoval, že poskytne zariadeniam sociálnych služieb rýchlotesty.



„Tie síce nezodpovedajú celkom našim potrebám, ale je to ďalší posun k ochrane zdravia pred nákazou COVID-19. Podobne, ako vládou schválené testovanie nových klientov zariadení sociálnych služieb a aj klientov zariadení, ktorí sa vrátia po preliečení z nemocníc. Veríme, že toto dôležité opatrenie sa teraz bude čo najskôr aplikovať aj v praxi,“ doplnil Majerský.