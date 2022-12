V cukrárni sociálneho podniku si ľudia upečú oblátky a medovníky

Žilina 20. decembra (TASR) - Návštevníci cukrárne Žilinské radosti si môžu do piatka (23. 12.) vlastnoručne upiecť oblátky alebo vyzdobiť medovníky. Nadácia ŽSK pre podporu rodiny pozýva podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej na predvianočnú akciu do cukrárne sociálneho podniku Labore na Ulici republiky v Žiline.



Doplnila, že svoje výtvory si môžu návštevníci zobrať a potešiť nimi blízkych. "Vo vitríne cukrárne čakajú aj domáce zákusky, ktorých kúpou podporia prácu sociálne a zdravotne znevýhodnených osôb. Urobiť tak môžu každý deň od 10.00 h do 16.00 h," dodala hovorkyňa ŽSK.