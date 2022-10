V Čunove volili prví voliči hneď po otvorení volebných miestností

Bratislava 29. októbra (TASR) – Ihneď po otvorení volebných miestností sa na sobotňajších spojených voľbách zúčastnili prví voliči v bratislavskom Čunove. Aj ich hlasy rozhodnú nielen o starostovi a poslancoch mestskej časti, ale aj primátorovi a poslancoch hlavného mesta a šéfovi i zložení zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.



Prví voliči priznali, že skorý príchod do volebnej miestnosti vyplynul najmä z ďalšieho naplánovaného programu počas soboty. Spojenie komunálnych a krajských volieb im situáciu pri hlasovaní neskomplikovalo, kritérium, pre ktoré sa rozhodovali, bol najmä rozvoj mestskej časti, mesta a kraja. "Zisťovala som si pred voľbami informácie o kandidátoch, o ich programoch a víziách a podľa toho som sa rozhodla," uviedla jedna z prvých voličiek v Čunove. "Chcel som podporiť kandidátov, o ktorých som presvedčený, že majú dobré úmysly," pridal sa ďalší.



Práve Čunovo bolo v predchádzajúcich komunálnych voľbách bratislavskou mestskou časťou s najvyššou volebnou účasťou. Predsedníčka miestnej volebnej komisie Erika Poropatichová verí, že i v sobotu bude záujem o voľby vysoký, priznáva zároveň, že spojené voľby predstavujú vyššiu záťaž aj pre voličov pri rozhodovaní, aj pre členov okrskových volebných komisií pri usmerňovaní voličov.



"V komisiách je však dostatočný počet členov a vytvoríme preto také podmienky, aby to bolo plynulé a zároveň aby mal každý volič dostatočný časový priestor pozrieť si bez stresu kandidátne listiny a zakrúžkovať zvolených kandidátov," uistila.



V sobotu sa konajú spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov a tiež do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Obyvatelia Bratislavského kraja volia v 89 mestách a obciach, hlasujú v rámci 580 volebných okrskov. Predsedu BSK si môžu vybrať z ôsmich kandidátov, 53 poslancov kraja zvolia takmer zo 400 uchádzačov. Na 89 primátorov a starostov je približne 260 kandidátov, o 959 miest v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách sa uchádza takmer 2500 kandidátov.