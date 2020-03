V Čunove vyhralo voľby OĽaNO so ziskom 33,48 percenta

Bratislava 2. marca (TASR) – V menších bratislavských mestských častiach Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Lamač a Záhorská Bystrica zvíťazilo v sobotných (29. 2.) voľbách do Národnej rady SR hnutie OĽaNO. Vo viacerých týchto častiach dosahovalo hranicu takmer 30 percent hlasov, v Čunove ju aj prekročilo. Získalo tu 33,48 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do NR SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V Čunove sa na druhom mieste umiestnila strana SaS so ziskom 14,03 percenta hlasov. Nasledujú Za ľudí (13,30 percenta), PS-Spolu (10,91 percenta) a Smer-SD (6,69 percenta). Pod piatimi percentami skončili Sme rodina (4,58 percenta) a ĽSNS (3,02 percenta).



V Jarovciach zvíťazilo OĽaNO, svoj hlas mu tu odovzdalo 29,45 percenta voličov. Za hnutím sa umiestnila SaS (14,37 percenta), PS-Spolu (12,33 percenta), Za ľudí (10,94 percenta), Smer-SD (9,48 percenta), Sme rodina (7,10 percenta) a pod hranicou piatich percent sa umiestnila ĽSNS (3,20 percenta).



Víťazom volieb v Rusovciach bolo OĽaNO so ziskom 27,80 percenta hlasov. Nasledujú PS-Spolu (16,13 percenta), SaS (14,34 percenta), Za ľudí (11,19 percenta), Smer-SD (8,81 percenta), Sme rodina (6,03 percenta) a ĽSNS (2,74 percenta).



V Lamači hnutiu OĽaNO svoj hlas odovzdalo 23,02 percenta voličov. Pre PS-Spolu sa rozhodlo 13,99 percenta, pre Smer-SD 13,56 percenta, pre SaS 11,72 percenta, pre Za ľudí 10,26 percenta, pre ĽSNS 4,88 percenta a pre Sme rodina 4,04 percenta voličov.



V Záhorskej Bystrici skončilo vo voľbách OĽaNO so ziskom 24,19 percenta hlasov. Nasledujú SaS (16,27 percenta), PS-Spolu (15,75 percenta), Za ľudí (12,55 percenta), Smer-SD (9,42 percenta), Sme rodina (4,12 percenta) a ĽSNS (4,04 percenta).



Vo Vajnoroch dosiahlo OĽaNO výsledok 28,45 percenta hlasov. SaS volilo 12,64 percenta, PS-Spolu 12,50 percenta, Smer-SD 10,28 percenta, Za ľudí 9,06 percenta, Sme rodina 5,65 a ĽSNS 5,31 percenta voličov.



V Devíne zvíťazilo OĽaNO so ziskom 21,97 percenta hlasov. Nasledujú PS-Spolu (18,59 percenta), SaS (13,43 percenta), Za ľudí (13,07 percenta), Smer-SD (9,60 percenta), Sme rodina (5,33 percenta) a ĽSNS (4,44 percenta).



V rámci celej Bratislavy vyhralo OĽaNO so ziskom 24,25 percenta. Na druhom mieste skončila koalícia PS-Spolu so 16,22 percentami hlasov. Tretie miesto patrí SaS, ktorú volilo 13,49 percenta voličov. Nasleduje Smer-SD (11,53 percenta), Za ľudí (10,04 percenta), Sme rodina (5,61 percenta) a ĽSNS (4,13 percenta).



V celej Bratislave dosiahla účasť 72,65 percenta, bola teda vyššia ako celoslovenský priemer (65,8 percenta).