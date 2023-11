V D. Badíne si chcú uchovať malotriednu ZŠ, chodí do nej 13 detí

Dolný Badín 9. novembra (TASR) - Len 13 detí navštevuje aktuálne malotriednu základnú školu v Dolnom Badíne v okrese Krupina. Žiaci pritom neprichádzajú do zariadenia len zo samotnej obce, ale aj z ďalších štyroch okolitých dedín.



"Školu si aj napriek nízkemu počtu žiakov chceme zachovať. Pomáha nielen našim obyvateľom, rodičom maloletých, ale aj ľuďom z blízkych obcí Horný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok a Drieňovo," hovorí starostka Natália Mikulášiová.



Tieto dediny sú vo všetkých smeroch vzdialené iba pár kilometrov od Dolného Badína a tamojšia škola je stále najbližším a vítaným zázemím pre rodičov a ich ratolesti. Najbližšia je potom v asi 12 kilometrov vzdialenom Bzovíku.



Škola v Dolnom Badíne má len riaditeľa a zároveň učiteľa v jednej osobe, ďalšiu učiteľku a asistentku učiteľa a vedúcu družiny. Škola bola vybudovaná začiatkom 70. rokov uplynulého storočia, keď mal Dolný Badín asi o 100 obyvateľov viac. Dnes ich eviduje necelých 250, pričom je stále najväčšou obcou spomedzi piatich, z ktorých deti do školy chodia.



Obec by navyše podľa starostky chcela sprevádzkovať aj takmer dve desaťročia zatvorenú materskú školu. Na jej obnovu a zariadenie by však potrebovala desiatky tisíc eur. Z malého samosprávneho rozpočtu to však nepôjde, a tak sa o financovanie budú usilovať z vhodných externých zdrojov. Cudzie zdroje chcú využiť aj na už potrebnú obnovu základnej školy.