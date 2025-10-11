< sekcia Regióny
V D. Krupej sa uskutoční poďakovanie za úrodu s prezentáciou tradície
Autor TASR
Dolná Krupá 11. októbra (TASR) – Podujatie Medobranie, ktoré sa uskutoční 18. októbra od 13.00 do 18.00 h v Dolnej Krupej, spája poďakovanie za úrodu s prezentáciou medovinárskej tradície regiónu Trnava. TASR o tom informovali z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Návštevníci budú mať možnosť ochutnať rôzne druhy medov a medovín priamo v areáli medovinárstva a zároveň spoznať proces ich výroby. „Súčasťou programu budú tvorivé dielne a hry pre deti. Záujemcovia budú môcť navštíviť aj rozárium, ktoré sa nachádza v areáli medovinárstva a nadväzuje na odkaz grófskeho rozária Marie Henriety Chotekovej z 19. storočia,“ priblížili.
Význam včelárstva pre krajinu a život včiel približuje Včelársky náučný chodník, ktorý je súčasťou areálu. Med a medovina patria medzi typické produkty regiónu. „Podujatie prispieva k propagácii lokálnych výrobkov a podporuje udržateľný cestovný ruch zameraný na autentické zážitky spojené s prírodou, gastronómiou a kultúrnym dedičstvom,“ uviedol riaditeľ OOCR Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Ďalšie podujatie spojené s medom je Nočný medokvas, ktoré sa uskutoční v termíne 17. a 18. októbra v záhrade medovinárstva v Smoleniciach s výhľadom na zámok. Návštevníkom prinesie ochutnávku 11 druhov medoviny. Chýbať nebudú ani remeselné medové pivá.
Areál bude počas oboch večerov kompletne osvetlený svetelnými efektmi, ktoré dotvoria jesennú atmosféru. Akcia spája podľa Prostináka regionálne produkty s moderným vizuálnym konceptom. „Je dôkazom toho, že aj lokálne podujatia v regióne dokážu ponúknuť vysokú kvalitu a osloviť návštevníkov,“ skonštatoval.
