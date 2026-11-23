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V D. Kubíne evidujú nedostatok krvi s negatívnym Rh faktorom
Darcovia krvi sa môžu objednať na telefónnom čísle 043 5801 560 a prísť v spomínané odberové dni na Hematologicko-transfúzne oddelenie (HTO) v DONsP, kde vykonávajú odbery od 6.45 h do 10.00 h.
Autor TASR
Dolný Kubín 23. novembra (TASR) - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou (DONsP) v Dolnom Kubíne aktuálne eviduje akútny nedostatok všetkých krvných skupín s negatívnym Rh faktorom. Nemocnica vyzýva darcov krvi s tým, že situácia je naliehavá a pomoc darcov je mimoriadne dôležitá.
„Prosíme všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby neváhali a telefonicky sa objednali na odber už na utorok (24. 11.) a štvrtok (26. 11.),“ uviedli z nemocnice. Darcovia krvi sa môžu objednať na telefónnom čísle 043 5801 560 a prísť v spomínané odberové dni na Hematologicko-transfúzne oddelenie (HTO) v DONsP, kde vykonávajú odbery od 6.45 h do 10.00 h.
„Každá kvapka krvi môže rozhodovať o živote. Pomôžte nám zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Darujme spolu krv - zachráňme život,“ dodali z nemocnice a vyjadrili vďaku všetkým darcom za ochotu a solidaritu.
„Prosíme všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby neváhali a telefonicky sa objednali na odber už na utorok (24. 11.) a štvrtok (26. 11.),“ uviedli z nemocnice. Darcovia krvi sa môžu objednať na telefónnom čísle 043 5801 560 a prísť v spomínané odberové dni na Hematologicko-transfúzne oddelenie (HTO) v DONsP, kde vykonávajú odbery od 6.45 h do 10.00 h.
„Každá kvapka krvi môže rozhodovať o živote. Pomôžte nám zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Darujme spolu krv - zachráňme život,“ dodali z nemocnice a vyjadrili vďaku všetkým darcom za ochotu a solidaritu.