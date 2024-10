V D. Strede má vzniknúť zariadenie krízovej intervencie

Dunajská Streda 9. októbra (TASR) - Mesto Dunajská Streda vyhlásilo tender na rekonštrukciu a prestavbu existujúceho objektu nocľahárne na zariadenie krízovej intervencie pre osoby v nepriaznivých životných situáciách. Predpokladaná hodnota zákazky je 540.523 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je prestavba nocľahárne a vytvorenie dvoch bytových jednotiek na núdzové bývanie na prvom nadzemnom podlaží. "Na druhom nadzemnom podlaží je cieľom vytvoriť útulok a integračné komunitné centrum," uvádza sa v súťažných podkladoch. Rekonštrukcia je okrem iného zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu a na celkovú energetickú úsporu.



Z architektonického hľadiska je predmetom projektového zámeru zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a zaizolovanie strechy, kompletná výmena dverí a okien v obvodových konštrukciách, kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu a ohrevu teplej úžitkovej vody a dispozičné zmeny v pôdoryse.



Zákazka bude financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota na predkladanie ponúk je do 31. októbra do 9.00 h.