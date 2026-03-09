< sekcia Regióny
V D. Strede odštartuje komplexná revitalizácia Námestia sv. Štefana
V rámci projektu vznikne nová prístupová komunikácia smerom k okresnej prokuratúre a ku spojenej škole.
Autor TASR
Dunajská Streda 9. marca (TASR) - V utorok 10. marca odštartuje komplexná revitalizácia Námestia sv. Štefana v Dunajskej Strede. Predpokladané celkové náklady predstavujú dva milióny eur s DPH, z čoho takmer 1,39 milióna eur je financovaných z environmentálneho úveru. Zhotoviteľ vzišiel z verejného obstarávania. Práce sú rozdelené do troch etáp. TASR o tom informovala Zita Ivicze z Mestského úradu v Dunajskej Strede.
„Jedným z najdôležitejších prvkov obnovy je zvýšenie podielu zelene. Podiel zelene na námestí sa zvýši približne o 19 percent, pričom sa zníži rozsah spevnených plôch,“ priblížila s tým, že vzniknú nové trávnaté plochy, kríkové porasty a kvetinové záhony. Nevyhnutný výrub stromov bude kompenzovaný viacnásobnou náhradnou výsadbou.
Novú podobu parku bude formovať vodná stena - fontána, centrálne prekryté oddychové miesto s perforovanou strechou, ako aj zatrávnená plocha na mieste bývalého asfaltového parkoviska, kde bude umiestnených päť „smart“ prístreškov so solárnymi panelmi. „V celom parku bude vybudovaný automatický zavlažovací systém, ktorý bude čiastočne využívať zachytenú a zadržiavanú dažďovú vodu. Súčasťou projektu je moderné verejné osvetlenie, kamerový systém, Wi-Fi sieť a uzamykateľné cyklostojisko s kapacitou 30 bicyklov,“ dodala.
Revitalizácia zasiahne aj do dopravného režimu v okolí námestia. Na mieste súčasnej T-križovatky ústiacej do Štefánikovej ulice vznikne okružná križovatka. „Pri napojení na Hlavnú ulicu vznikne samostatný odbočovací pruh vpravo, vybudujú sa nové osvetlené priechody pre chodcov, rozšíria sa chodníky a vytvoria sa bezpečnejšie prepojenia pre chodcov a cyklistov,“ priblížila.
V rámci projektu vznikne nová prístupová komunikácia smerom k okresnej prokuratúre a ku spojenej škole. „Zároveň vznikne cyklotrasa medzi Hlavnou ulicou a Štefánikovou ulicou na strane dotknutých inštitúcií. Počet parkovacích miest priamo na námestí sa upraví zo 105 na 44. Súčasťou nového riešenia bude aj parkovacie miesto pre autobus,“ ozrejmila Ivicze s tým, že súbežne sa pripravuje výstavba bezplatného parkoviska typu P+R pri futbalovom štadióne, ktoré bude počas dňa voľne dostupné.
