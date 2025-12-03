< sekcia Regióny
V D. Strede položili základ nového kostola, požehnal ho Ján Pavol II.
Autor TASR
Dunajská Streda 3. decembra (TASR) - Neďaleko futbalového štadióna v Dunajskej Strede postavia kostol, zasvätený bude sv. Štefanovi. V sobotu (29. 11.) predpoludním sa uskutočnilo slávnostné požehnanie pozemku a položenie základného kameňa, ktorý požehnal pri návšteve Slovenska v roku 1990 vtedajší pápež Ján Pavol II. Informovala o tom Trnavská arcidiecéza.
Trnavský arcibiskup Ján Orosch pri tejto príležitosti zdôraznil, že „svätý kráľ Štefan nás učí, že našu budúcnosť možno upevniť len vtedy, keď je jej základom Ježiš Kristus, živá skala“. Súčasťou programu bolo aj predstavenie architektonického zámeru, ktorý priblížil hlavný architekt projektu Csaba Ambrus.
„Položený základný kameň nie je iba symbolom začiatku stavby, ale nesie v sebe požehnanie svätého Jána Pavla II. z 22. apríla 1990, keď navštívil Bratislavu,“ informoval dunajskostredský dekan Kristián Bozay. Dodal, že „nový chrám je nielen architektonickým, ale aj duchovným naplnením túžby, ktorá žije v srdciach ľudí už desaťročia“.
