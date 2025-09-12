< sekcia Regióny
V Nitre predstavia knihu s názvom Divadelný mág. Jozef Bednárik
Autormi novej knihy sú Vladimír Šteľo, Ida Hledíková, Stanislav Bachleda a Klára Madunická.
Autor TASR
Nitra 12. septembra (TASR) - Divadelný ústav a Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravujú slávnostnú prezentáciu novej publikácie s názvom Divadelný mág. Jozef Bednárik. Ako informovali organizátori, podujatie sa uskutoční 17. septembra o 18. hodine v Štúdiu DAB.
Autormi novej knihy sú Vladimír Šteľo, Ida Hledíková, Stanislav Bachleda a Klára Madunická. „Ich dielo bude prezentované presne v deň nedožitých 78. narodenín divadelného režiséra Jozefa Bednárika,“ pripomenuli organizátori.
Hosťami programu, ktorý bude moderovať herečka Eva Pavlíková, budú autori publikácie i herci nitrianskeho divadla Gabriela Dolná, Kristína Turjanová, Martin Fratrič a Ján Cibula. „V rámci podujatia zaznejú aj piesne zo známych muzikálov, ktoré Jozef Bednárik režíroval,“ doplnilo DAB.
Autormi novej knihy sú Vladimír Šteľo, Ida Hledíková, Stanislav Bachleda a Klára Madunická. „Ich dielo bude prezentované presne v deň nedožitých 78. narodenín divadelného režiséra Jozefa Bednárika,“ pripomenuli organizátori.
Hosťami programu, ktorý bude moderovať herečka Eva Pavlíková, budú autori publikácie i herci nitrianskeho divadla Gabriela Dolná, Kristína Turjanová, Martin Fratrič a Ján Cibula. „V rámci podujatia zaznejú aj piesne zo známych muzikálov, ktoré Jozef Bednárik režíroval,“ doplnilo DAB.