V Nitre predstavia knihu s názvom Divadelný mág. Jozef Bednárik

Na snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Autormi novej knihy sú Vladimír Šteľo, Ida Hledíková, Stanislav Bachleda a Klára Madunická.

Autor TASR
Nitra 12. septembra (TASR) - Divadelný ústav a Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravujú slávnostnú prezentáciu novej publikácie s názvom Divadelný mág. Jozef Bednárik. Ako informovali organizátori, podujatie sa uskutoční 17. septembra o 18. hodine v Štúdiu DAB.

Autormi novej knihy sú Vladimír Šteľo, Ida Hledíková, Stanislav Bachleda a Klára Madunická. „Ich dielo bude prezentované presne v deň nedožitých 78. narodenín divadelného režiséra Jozefa Bednárika,“ pripomenuli organizátori.

Hosťami programu, ktorý bude moderovať herečka Eva Pavlíková, budú autori publikácie i herci nitrianskeho divadla Gabriela Dolná, Kristína Turjanová, Martin Fratrič a Ján Cibula. „V rámci podujatia zaznejú aj piesne zo známych muzikálov, ktoré Jozef Bednárik režíroval,“ doplnilo DAB.
