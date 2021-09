V Danubiane pri Bratislave sa začína výstava Textile Art of Today

Bratislava 2. septembra (TASR) - Hlavným cieľom medzinárodného projektu Textile Art of Today je ukázať textilnú tvorbu v nových dimenziách nielen v podobe klasického závesného textilného obrazu, ale aj v iných možnostiach a kontextoch, ako je napríklad textilná socha, video, módne artefakty či scénografické motívy.



Textil totiž už dávno nie sú iba dekoratívne "koberčeky", ale aktuálne médium so sebavedomým výtvarným poslaním. Presviedča o tom aj 6. ročník medzinárodnej prehliadky súčasného textilného umenia Textile Art of Today, ktorý v piatok (3. 9.) slávnostne otvorí úvodná výstava v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove. V múzeu moderného umenia pri Dunaji potrvá až do 14. novembra 2021, následne bude expozícia reinštalovaná v galériách a múzeách v Poprade, v Budapešti, v Bielsko-Bialej a v Uherskom Hradišti.



Na trienále sa prihlásilo 312 umelcov, pričom do študentskej sekcie poslalo svoje práce 40 autorov. Komisia po posúdení jednotlivých diel vybrala na 6. ročník medzinárodného festivalu celkovo 83 autorov z piatich kontinentov, z ktorých do študentskej sekcie zaradila 17 umelcov.



"Priznám sa, že sme boli príjemne prekvapení veľkou účasťou umelcov, ktorí sa aj napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s globálnou pandémiou prihlásili na šiesty ročník festivalu. Verím, že tento výber diel sa opäť stretne s pozitívnym ohlasom u odbornej i laickej verejnosti a výstava bude hojne navštevovaná tak ako počas uplynulých ročníkov," povedal pre TASR riaditeľ projektu Textile Art of Today Andrej Augustín.



Leitmotívom 6. ročníka medzinárodnej prehliadky textilného umenia, ktorému nechýba invenčná vizuálnosť, kladenie znepokojujúcich otázok a dôraz na súčasné technológie, je aspekt životného prostredia. Aj preto bude na festivale premiérovo udelená cena ENVIRO AWARD, o ktorú sa bude po výbere komisie uchádzať 31 z celkového počtu 83 vystavujúcich.



Súčasťou úvodnej výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum bude tiež sprievodná expozícia tapisérií Boženy Augustínovej-Rochovanskej (1939 - 2005), ktorá sa preslávila vo svetovom kontexte najmä ako tvorkyňa netkanej tapisérie Artprotis a Arttex. Ako hold jej umeleckému odkazu v textile sa na festivale udeľuje hlavná cena Grand Prix Boženy Augustínovej.



Partnermi projektu Textile Art of Today, organizátorom ktorého je občianske združenie Trienále textilu bez hraníc, sa stali tiež kultúrne inštitúty štátov, v ktorých sa výstava uskutoční, pričom sa k nim pripojilo aj Rakúske kultúrne fórum Bratislava. Umenie tak prepojilo nielen štáty Vyšehradskej štvorky, ale všetkých kontinentov.