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V DECHTICIACH ZASAHOVAL PYROTECHNIK: Počas prác narazili na granát
Pyrotechnik si muníciu bezpečne prevzal a neskôr bude spolu s ďalšou muníciou hromadne zlikvidovaná,“ doplnila polícia.
Autor TASR
Dechtice 10. novembra (TASR) - Počas prác s nakladačom narazil pracovník v Dechticiach (okres Trnava) na predmet pripomínajúci muníciu. Privolaný pyrotechnik v pondelok (9. 11.) potvrdil, že ide o vystrelený granát sovietskej výroby z obdobia druhej svetovej vojny. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Pyrotechnik si muníciu bezpečne prevzal a neskôr bude spolu s ďalšou muníciou hromadne zlikvidovaná,“ doplnila polícia. Na verejnosť apeluje, aby v prípade nálezu predmetu pripomínajúceho muníciu zachovala bezpečný odstup a nález oznámila na tiesňovej linke 158.
„Pyrotechnik si muníciu bezpečne prevzal a neskôr bude spolu s ďalšou muníciou hromadne zlikvidovaná,“ doplnila polícia. Na verejnosť apeluje, aby v prípade nálezu predmetu pripomínajúceho muníciu zachovala bezpečný odstup a nález oznámila na tiesňovej linke 158.