V Dechticiach zhorela stodola

Dechtice 11. mája (TASR) – Hasiči z Trnavy a členovia dobrovoľných hasičských zborov z Jaslovských Bohuníc, Kátloviec a Dobrej Vody zasahovali v pondelok (10. 5.) v obci Dechtice pri požiari stodoly. Do príchodu hasičskej jednotky sa majiteľ snažil oheň uhasiť, to sa mu však nepodarilo. Požiar spôsobil preborenie strechy do vnútra budovy. Informovala o tom krajská hovorkyňa hasičov v Trnave Lena Košťálová.



"Po preborení strechy muselo byť požiarovisko rozhrabané a zvyšky vynesené mimo budovy pomocou lopát. Na zabránenie opätovného vzniku požiaru bol priestor prekontrolovaný termokamerou," uviedla Košťálová. Pri hasení utrpel majiteľ hospodárskej budovy popáleninu ľavého predkolenia. Na likvidáciu hasiči použili dva vysokotlakové prúdy. Odhadovaná škoda na majetku bola stanovená na 5000 eur.