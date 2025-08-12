Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Dráma v Dedinke: Muž sa postrelil plynovou pištoľou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

V dome našli nehybného zraneného muža, ktorý bol pri vedomí a komunikoval.

Autor TASR
Dedinka 12. augusta (TASR) - V obci Dedinka v okrese Nové Zámky sa muž postrelil plynovou pištoľou. So zraneniami ho previezla do nemocnice privolaná rýchla zdravotná pomoc. Na mieste zasahovali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre a hliadky z Okresného riaditeľstva PZ v Nových Zámkoch, informovalo KR PZ v Nitre.

Policajti po príchode vykonali taktický vstup do obydlia. V dome našli nehybného zraneného muža, ktorý bol pri vedomí a komunikoval. Zranenie si pravdepodobne spôsobil sám plynovou pištoľou kalibru deväť milimetrov, potvrdila polícia.


