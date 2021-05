V delte Dunaja spustili letnú simulovanú záplavu

Bratislava 22. mája (TASR) - Vo Vnútrozemskej delte Dunaja v piatok (21. 5.) vyskúšali letnú simulovanú záplavu. Prietok vody tam bude 90 kubických metrov (m3) za sekundu. Pre TASR to potvrdila Vodohospodárska výstavba (VV). Záplava potrvá do 4. júna.



Letná simulovaná záplava sa mala diať s prietokom 120 m3 za sekundu. "Maximálny prietok 120 m3 za sekundu za účelom skúšania a merania vibrácií odberného objektu do ramennej sústavy aktuálne ešte analyzujeme," uviedla VV. Robí tak s ohľadom na desiatky až stovky nelegálnych a legálnych stavieb v území priľahlému k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta.



Vodohospodári spolu so Štátnou ochranou prírody SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, rybárskym zväzom, miestnymi samosprávami a Okresným úradom Bratislava budú analyzovať aj možnosť nového naplánovania odskúšania prietokov 120 m3 za sekundu tak, aby nedošlo k žiadnemu riziku škôd a aby sa maximalizoval pozitívny účinok simulovaných záplav.



V delte Dunaja spustili vodohospodári v apríli aj jarnú simulovanú záplavu. Vtedy tam tiež prúdil prietok 90 m3 za sekundu. VV pripomína, že dve simulované záplavy sa tento rok uskutočňujú po prvý raz.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3 za sekundu.