V Demänovskej Doline odvezie lyžiarov elektrický skibus

Demänovská Dolina 28. decembra (TASR) - Obec Demänovská Dolina nasadila od tohto týždňa do pravidelnej prevádzky skibus, ktorý má nulové emisie výfukových plynov. Bude slúžiť na dopravu do tamojšieho lyžiarskeho strediska.



"Podporujeme ekologickú verejnú dopravu, elektrický autobus s nulovými emisiami je v súčasnosti optimálne riešenie," uviedla starostka obce Ľubomíra Klepáčová. Dodala, že ak sa elektrobus v ostrej prevádzke osvedčí, mal by sa stať pilierom ekologickej dopravy v doline.



V Demänovskej doline od tejto zimy výrazne posilnili skibusovú dopravu. Potvrdila to Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Prevádzka je naplánovaná do polovice marca. "Postupne sa snažíme znižovať počty áut v Demänovskej doline, preto sme posilnili prevádzku skibusov v tejto lokalite. Posilnenie o tretinu pocítia najmä lyžiari vo frekventovaných časoch, keď sa začína prevádzka strediska," priblížila Šarafínová.



Skibusy jazdia na Liptove desať rokov. Vo vozidlách sú obrazovky aj zvukové hlásiče zastávok. Dostupný je tiež monitoring, ktorým si lyžiari cez mobilnú aplikáciu overia, či už nie je ich skibus plný, prípadne či nemá meškanie. "Môžem návštevníkov uistiť, že skibusy pravidelne vetráme a dezinfikujeme, takže preprava v nich je skutočne bezpečná. Samozrejme, vyžadujeme prekrytie horných dýchacích ciest," doplnila Šarafínová.



OOCR Región Liptov prevádzkuje dokopy päť liniek. Sú to linky Ružomberok - Malinô Brdo a tiež do Jasnej z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, z Liptovského Trnovca a z obce Lúčky cez Bešeňovú.