V Demänovskej Doline pokračuje výstavba kostola svätého Jána Pavla II.
Základný kameň kostola svätého Jána Pavla II. v Demänovskej Doline požehnal pápež František na svätej omši v Šaštíne-Strážach 15. septembra 2021.
Autor TASR
Demänovská Dolina 27. augusta (TASR) - V obci Demänovská Dolina pokračuje výstavba nového ekumenického kostola svätého Jána Pavla II., ktorý bude duchovným, kultúrnym a spoločenským centrom tejto horskej oblasti. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
Po rokoch plánovania a príprav sa tento projekt posunul do svojej realizačnej fázy. „Nový ekumenický kostol bude slúžiť nielen miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom doliny - turistom, lyžiarom a všetkým, ktorí do týchto končín prichádzajú za oddychom či duchovným načerpaním. Jeho stavba je odpoveďou na rastúcu potrebu vytvoriť miesto, kde sa ľudia môžu zastaviť, stíšiť a spojiť s Bohom uprostred nádhernej tatranskej prírody,“ uviedla obec.
Doplnila, že architektonický návrh rešpektuje prírodný charakter Demänovskej Doliny a spája moderné prvky s tradičnými hodnotami sakrálnej architektúry. „Práce napredujú podľa stanoveného harmonogramu a objekt postupne získava svoju konečnú podobu,“ dodala obec.
Základný kameň kostola svätého Jána Pavla II. v Demänovskej Doline požehnal pápež František na svätej omši v Šaštíne-Strážach 15. septembra 2021.
