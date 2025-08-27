Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Demänovskej Doline pokračuje výstavba kostola svätého Jána Pavla II.

Na archívnej snímke z 10. apríla 2003 vtedajší pápež Ján Pavol II. Foto: TASR/AP

Základný kameň kostola svätého Jána Pavla II. v Demänovskej Doline požehnal pápež František na svätej omši v Šaštíne-Strážach 15. septembra 2021.

Autor TASR
Demänovská Dolina 27. augusta (TASR) - V obci Demänovská Dolina pokračuje výstavba nového ekumenického kostola svätého Jána Pavla II., ktorý bude duchovným, kultúrnym a spoločenským centrom tejto horskej oblasti. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.

Po rokoch plánovania a príprav sa tento projekt posunul do svojej realizačnej fázy. „Nový ekumenický kostol bude slúžiť nielen miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom doliny - turistom, lyžiarom a všetkým, ktorí do týchto končín prichádzajú za oddychom či duchovným načerpaním. Jeho stavba je odpoveďou na rastúcu potrebu vytvoriť miesto, kde sa ľudia môžu zastaviť, stíšiť a spojiť s Bohom uprostred nádhernej tatranskej prírody,“ uviedla obec.

Doplnila, že architektonický návrh rešpektuje prírodný charakter Demänovskej Doliny a spája moderné prvky s tradičnými hodnotami sakrálnej architektúry. „Práce napredujú podľa stanoveného harmonogramu a objekt postupne získava svoju konečnú podobu,“ dodala obec.

