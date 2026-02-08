< sekcia Regióny
V Demänovskej Doline slávnostne požehnali nový ekumenický kostol
Drevená stavba kostola rešpektuje prírodný charakter Demänovskej Doliny a spája moderné prvky s tradičnými hodnotami sakrálnej architektúry.
Demänovská Dolina 8. februára (TASR) - Nový ekumenický Kostol svätého Jána Pavla II. v obci Demänovská Dolina v okrese Liptovský Mikuláš, ktorý slúži katolíkom, evanjelikom i pravoslávnym, v nedeľu slávnostne požehnali. Hlavným celebrantom a kazateľom bol spišský biskup František Trstenský. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
Výstavbu kostola, ktorú dokončili už pred Vianocami, financovala obec z vlastných zdrojov vo výške takmer milión eur. Nový kostol predstavuje v horskej oblasti nové duchovné, kultúrne a spoločenské centrum, ktoré slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom doliny, turistom či lyžiarom.
Maximálna kapacita interiéru je 50 miest na sedenie, pričom celková kapacita chrámu je 70 osôb. „Jeho stavba je odpoveďou na rastúcu potrebu vytvoriť miesto, kde sa ľudia môžu zastaviť, stíšiť a spojiť s Bohom uprostred nádhernej tatranskej prírody,“ podotkli z obce.
Drevená stavba kostola rešpektuje prírodný charakter Demänovskej Doliny a spája moderné prvky s tradičnými hodnotami sakrálnej architektúry. Finálnej podobe ekumenického kostolíka predchádzali roky plánovania, príprav až po stavebné práce, ktoré sa začali v máji 2024.
Základný kameň Kostola svätého Jána Pavla II. v Demänovskej Doline požehnal pápež František na svätej omši v Šaštíne-Strážach 15. septembra 2021.
