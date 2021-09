V Demänovskej doline vybudovali čerpaciu stanicu na vodu pre hasičov

Demänovská Dolina 7. septembra (TASR) - Novovybudované zasnežovacie nádrže v Jasnej vybavilo horské stredisko čerpacou stanicou pre hasičskú techniku. Voda z nádrží tak bude v prípade potreby rýchlo dostupná aj na hasenie lesných požiarov v Demänovskej doline. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).



Sústava troch nádrží dokáže zachytiť takmer 50.000 kubických metrov vody. Investícia vo výške 3,7 milióna eur dokáže okrem akumulovania vody pre potreby zasnežovania zachytávať aj náhle prívalové dažde a udržiavať plynulý prietok v potokoch. Nádrže najnovšie doplnili o novú čerpaciu stanicu pre hasičskú techniku, aby mohli slúžiť aj ako odberné miesto požiarnej vody. "Použitie vody z nádrží na hasenie požiaru je možné minimálne dvoma spôsobmi. Buď priletí vrtuľník s vakom a naberie si vodu priamo do neho, alebo príde cisterna, ktorá hodí hadicu do nádrže a čerpadlom si vodu vytiahne. Na jar a na jeseň sa však môže stať, že hladina zamrzne a to by mohol byť problém," vysvetlil riaditeľ stavebného oddelenia TMR Vladimír Čukan.



Zástupcovia hasičského zboru preto navrhli technické riešenie, ktoré problém odstránilo. "Pri nádrži sme inštalovali pevný stojan pre možné pripojenie až troch požiarnych vozidiel naraz s tým, že voda je do stojana privedená samostatným potrubím z dna nádrže. Zároveň sme vytvorili spevnenú plochu pre tri hasičské autá, takže odber vody by v prípade potreby mal byť bez problémov, a to, čo je pri požiaroch dôležité, s veľkou kapacitou a rýchly," uviedol riaditeľ horského strediska Jiří Trumpeš.



Novinku vo vybavení horského strediska si počas uplynulého víkendu otestovali profesionálni hasiči, ktorí spolu s dobrovoľníkmi trénovali súčinnosť pri likvidácii lesných požiarov. Okrem preverenia novovybudovanej čerpacej stanice Zadná voda si vyskúšali útočné vedenie pomocou jazierkového systému v horskom teréne s diaľkovou dopravou vody zo zasnežovacieho jazierka na Bielej púti. Ako doplnil Galajda, na cvičení sa okrem profesionálov z okresného hasičského riaditeľstva v Liptovskom Mikuláši zúčastnilo aj 20 dobrovoľných zborov z okresu.