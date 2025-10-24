< sekcia Regióny
V Demänovskej ľadovej jaskyni vystavujú kostru medveďa
Pod jedným z ľadových monolitov boli nájdené kostrové zvyšky najmenej dvoch zvierat - dospelého jedinca medveďa a mladého jedinca jeleňa.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Správa slovenských jaskýň (SSJ) ponúkne od 15. mája 2026 návštevníkom Demänovskej ľadovej jaskyni kompletnú kostru medveďa hnedého. Ide o exponát vyskladaný z originálnych kostí nájdených po roztopení ľadu. SSJ o tom informovala na sociálnej sieti.
„Po sérii teplých, pre zaľadnené jaskyne nepriaznivých zím, prišla Demänovská ľadová jaskyňa o posledné zvyšky trvalého ľadu. Avšak len vďaka tomu nám jaskyňa odkryla ďalšie svoje poklady. Pod jedným z ľadových monolitov boli nájdené kostrové zvyšky najmenej dvoch zvierat - dospelého jedinca medveďa a mladého jedinca jeleňa,“ priblížila správa jaskýň s tým, že to po odbornej obhliadke skonštatoval paleontológ Tomáš Čeklovský prizvaný zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
