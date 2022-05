V dennom centre v Poprade umiestnili takmer 20 predškolákov z Ukrajiny

Poprad 5. mája (TASR) – V saleziánskom mládežníckom stredisku Oratko Úsmev v Poprade tento týždeň otvorili detské denné centrum pre malých utečencov z Ukrajiny. Zriadila ho Spišská katolícka charita (SKCH), jej diecézny riaditeľ Pavol Vilček pre TASR uviedol, že fungovať bude zatiaľ dva mesiace. „Máme tu dve ukrajinské animátorky, ktoré sú síce vyštudované učiteľky, náš systém im však vzdelanie neuznáva. Denný program majú deti presne taký istý ako v škôlke,“ priblížil.



Koordinátorka centra pomoci Ukrajine v Poprade Miriam Kuzárová dodala, že mnohí utečenci prišli hneď po začiatku vojny do regiónu často len s tým, čo mali na sebe. V prvotnej fáze sa im tak snažili poskytnúť základné životné potreby, keďže však zostávajú v Poprade dlhšie, bolo nutné pomôcť im nájsť si prácu. „V rámci toho však vznikol problém, čo s deťmi. Základné a umelecké školy v Poprade a okolí im ponúkli priestor, nebolo však dosť miesta pre najmenšie deti. Museli sme hľadať alternatívu, ako mamičkám pomôcť, preto sme oslovili spišskú charitu, ktorá už mala jednu škôlku,“ priblížila Kuzárová.



Dodala, že ohlasy mamičiek aj detí sú veľmi pozitívne. Prevádzka je zabezpečená od 8. do 15. hodiny, keď majú škôlkari vo veku od troch do šiestich rokov viaceré aktivity zamerané na rozvoj a vzdelávanie vrátane kurzu slovenčiny. Momentálne majú v centre voľné miesto ešte pre ďalšie dve deti.



"Najmenší utečenci prišli do Popradu za traumatických okolností a podľa psychológov tak nebolo veľmi vhodné umiestniť ich hneď do prostredia, kde na nich hovoria cudzí dospelí v slovenskom jazyku," upozornila Kuzárová. Aj z tohto dôvodu sa v Materskej škole sv. G. Berettovej Mollovej vo Svite tri Ukrajinky zaškolili a pod vedením jej riaditeľky Moniky Pirožekovej v súčasnosti vedú denný program pre predškolákov v Poprade.