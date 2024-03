V Dennom psychiatrickom stacionári v Žiline majú veľkonočnú výstavu

Žilina 13. marca (TASR) - Veľkonočnú výstavu sprístupnili v Dennom psychiatrickom stacionári Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Podľa hovorkyne nemocnice Zuzany Fialovej na nej vystavujú dekorácie a praktické predmety od klientov stacionára, pacientov lôžkového oddelenia psychiatrie, centra pre liečbu drogových závislostí a členov občianskeho združenia Mozaika.



Pacienti ich vytvorili počas liečebných terapií z dreva, papiera, drôtu či textilu. "Pacienti sú veľmi tvoriví a takéto aktivity im počas liečby významne pomáhajú," priblížila lekárka denného psychiatrického stacionára Iveta Durmisová.



Výťažok z predajnej výstavy bude venovaný na ďalší rozvoj denného psychiatrického stacionára. "Predajnú výstavu môžu záujemcovia navštíviť od stredy do piatka (15. 3.) od 11.30 do 14.00 h v priestoroch denného psychiatrického stacionára (v budove bývalej transfúznej stanice, oproti urgentnému príjmu)," doplnila Durmisová.



Denný psychiatrický stacionár funguje v rámci oddelenia psychiatrie FNsP Žilina. "Klienti prichádzajú niekoľkokrát do týždňa podľa aktuálneho zdravotného stavu. Ide najmä o pacientov so psychózami a depresiami v rôznych vekových kategóriách. Počas týždňa navštívi psychiatrický stacionár približne stovka klientov," dodala hovorkyňa nemocnice.