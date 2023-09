V depe Jurajov dvor opäť otvoria svoje brány pre verejnosť

Bratislava 7. septembra (TASR) - Milovníci mestskej hromadnej dopravy (MHD) si opäť prídu na svoje. Svoje brány návštevníkom v sobotu (9. 9.) opäť otvorí Dopravný podnik Bratislava (DPB). Počas dňa otvorených dverí (DOD) bude v depe Jurajov dvor pripravená prehliadka vozidiel vrátane historických, kreatívne dielne či program pre deti. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Medzi vystavenými vozidlami budeme mať aj niekoľko premiér. Nebude chýbať osemnásťmetrový trolejbus, nová bratislavská električka, ale hlavne nedávno predstavený megatrolejbus. Všetky vozidlá si budú môcť cestujúci vyskúšať ešte pred nasadením do premávky," pozýva predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Okrem prehliadky prevádzkových vozidiel z flotily dopravného podniku a historických vozidiel, ktoré sú vypravované pri špeciálnych príležitostiach, nebudú chýbať ani prehliadky umyvárne pre autobusy, kreatívne dielne pre deti či oddychová zóna. Po depe bude návštevníkov voziť Cabriobus. Záujemcovia o povolanie vodiča MHD si budú môcť zašoférovať autobus pod dohľadom inštruktorov podnikovej autoškoly. Atmosféru bude dopĺňať hudobný program.



Návštevníkom podujatia neodporúča mestský dopravca cestovať autom. Okrem bežných liniek MHD budú premávať aj dve mimoriadne linky, električková X7 a autobusová X56, ktorá bude zároveň spájať DOD so železničným podujatím Rendez.



Areál depa Jurajov dvor bude otvorený od 10.00 do 17.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.dpb.sk.