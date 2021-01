V Derešskom kotle sa zranil mladý skialpinista

Jasná 2. januára (TASR) - Úraz dolnej končatiny utrpel v sobotu počas lyžovania v Derešskom kotle 21-ročný skialpinista. Mladému Slovákovi, ktorý sa tam lyžoval s ďalším mužom, pomáhali horskí i leteckí záchranári. Lyžiar uvoľnil i lavínu, informovali horskí záchranári na svojej internetovej stránke.



Lyžiarovi na pomoc prišla pozemná skupina Horskej záchrannej služby (HZS). Počas ich výstupu s transportným prostriedkom do kotla pre dlhú časovú dostupnosť a závažnosť poranenia kontaktovali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. "Ku pacientovi sa ako prvý dostal záchranár HZS, ktorý ho na mieste zateplil, ošetril a zafixoval mu končatinu za pomoci vákuovej dlahy. Do príletu vrtuľníka poskytol zranenému prvotnú zdravotnú starostlivosť," uviedli horskí záchranári.



Poveternostné podmienky podľa nich dovolili priblíženie leteckej techniky, a tak bola ku pacientovi následne vysadená aj lekárka VZZS. "Pacienta po nabalení transportovali do nemocnice na ďalšie ošetrenie," doplnili.



Pozemná skupina HZS, ktorej sa pacienta do príletu leteckej posádky nepodarilo dosiahnuť, sa vrátila na základňu. Ako sa ukázalo po výpovedi svedka, druhého lyžiara z dvojice, na Chopok vyšli po zjazdovej trati a ďalej sa vydali smerom na Dereše, kde si vybrali na zlyžovanie jeden zo žľabov. "V hmlistom počasí prvý z dvojice po nalyžovaní do žľabu uvoľnil lavínu. Našťastie, po páde skončil v jej čele bez zasypania, kde ho našiel kamarát. Pádom si však spôsobil poranenie vyžadujúce ošetrenie," dodali horskí záchranári.