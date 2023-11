V Detenčnom ústave Hronovce je zatiaľ 15 pacientov

Bratislava 12. novembra (TASR) - V Detenčnom ústave Hronovce je v súčasnosti na základe rozhodnutia súdov umiestnených 15 pacientov. TASR to potvrdil hlavný lekár detenčného ústavu Marek Zelman s tým, že režim liečby pacientov závisí od aktuálneho zdravotného stanu.



Zriadené sú tri režimy, ktoré sa líšia najmä mierou voľnosti pohybu v rámci ústavu. "V najprísnejšom je pohyb mimo liečebnej izby možný len v sprievode zdravotníckych pracovníkov a súčasne príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, liečebné aktivity tu prebiehajú prevažne individuálne," priblížil Zelman. V ďalších dvoch režimoch sú pravidlá voľnejšie, až po voľný pohyb po liečebnej jednotke s realizáciou skupinových terapeutických a voľnočasových aktivít.



Súd môže nariadiť umiestnenie do detenčného ústavu vo viacerých prípadoch. Napríklad osobe, ktorej bola vo výkone trestu odňatia slobody zistená nevyliečiteľná duševná porucha a jej pobyt na slobode je aj s prihliadnutím na spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný. "Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj pacienta neplní svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný," priblížila Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).



Ak to považuje súd za potrebné, môže do detenčného ústavu umiestniť aj páchateľa zločinu spáchaného zo sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin. Pacient sa podľa Ragasovej v tomto prípade umiestni do detenčného ústavu až po výkone trestu odňatia slobody. Súd môže do detenčného ústavu umiestniť na základe odborného lekárskeho posudku aj osobu, ktorá nie je vo väzení. A to v prípade, ak je jej pobyt na slobode nebezpečný a svojím správaním ohrozuje život alebo zdravie iných. "Proces posudzovania dôvodnosti a splnenia zákonných kritérií pre podanie návrhu na súd sa realizuje priebežne v rámci jednotlivých ústavov," doplnila.



Kapacita Detenčného ústavu Hronovce, ktorý sídli v okrese Levice, je 75 pacientov. Zariadenie poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí trpia duševnými chorobami a predstavujú pre spoločnosť riziko. Ústav oficiálne otvorili v závere roka 2022.