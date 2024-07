Úspešne zaviedli implantát u šesťročnej pacientky s poškodením sluchu

Košice 24. júla (TASR) - Lekársky tím z Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice úspešne zaviedol sluchový kostný implantát novej generácie u šesťročnej pacientky so závažným poškodením sluchu. Išlo o prvú implantáciu sluchového aparátu Systém Cochlear Osia na Slovensku. Informovala o tom nemocnica.



Inovatívny model načúvacieho zariadenia podľa lekárov využíva prirodzenú schopnosť človeka viesť zvuk kosťou a pomáha počuť reč aj v náročných, hlučných situáciách. Určený je pre pacientov, ktorí trpia prevodovou poruchou sluchu, zmiešanou poruchou sluchu alebo jednostrannou vnútroušnou hluchotou.



Systém Osia je určený pre ľudí so stratou sluchu až do 55 decibelov (dB). "Výhodou tohto systému je, že malý procesor je nosený mimo ucha, pričom zvukovod ostáva voľný, a tak sa môžu pacienti vyhnúť zvýšenému riziku ušných infekcií, čo sa pri nosení načúvacích pomôcok často stáva," uviedla DFN.



Približne hodinová operácia dievčatka prebiehala v celkovej anestézii v oblasti spánkovej kosti - za uchom. Operačný zákrok vykonal otochirurg a špecialista na kochleárne implantáty Jiří Skřivan z Prahy, operačný tím viedla primárka ORL oddelenia Lucia Boldižárová.



Proces liečby sa operáciou nekončí. Pacientka, ktorú už prepustili domov, má podľa nemocnice pred sebou viacero návštev na ORL oddelení. Po zahojení rany príde s rodičmi s cieľom pripojenia procesora, ktorý pomáhajú približne po mesiaci od operácie nastaviť, sfunkčniť a pripojiť nielen zdravotníci, ale najmä technici. Postupne sa s modernými technológiami zoznámia nielen rodičia, ale aj samotný pacient. "A tak pomocou špeciálnej aplikácie Osia Smart budú môcť naši pacienti ovládať a nastavovať svoj zvukový procesor aj zo smartfónov alebo hodiniek," uviedla DFN.