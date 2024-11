V Detve bude burza krajských stredných škôl

Detva 5. novembra (TASR) - Na burze stredných škôl, ktorá sa v utorok koná v športovej hale v Detve, sa žiakom predstaví takmer 30 škôl z rôznych častí Banskobystrického kraja. Pre TASR to uviedla Jana Micháliková z Centra poradenstva a prevencie v Detve, ktoré podujatie organizuje.



Na burze stredných škôl v Detve sa žiakom predstavia stredné a umelecké školy z Detvy, Zvolena, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Lučenca, Poltára, Tisovca, Žarnovice či Brezna. Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl z detvianskeho okresu.



"Je to príležitosť, aby školy odprezentovali svoju prácu a aby prilákali nových študentov. Pre žiakov základných škôl je to možnosť získať informácie z prvej ruky. Môže to byť prínosné pre tých, ktorí už svoju školu majú vybranú, ešte väčší prínos je to pre tých, ktorí sú zatiaľ nerozhodní," skonštatovala Micháliková.



Na podujatí v detvianskej športovej hale sa žiakom predstavia aj firmy zapojené do systému duálneho vzdelávania. Pôjde najmä o spoločnosti, ktoré spolupracujú so Spojenou školou v Detve.



Burza stredných škôl sa v Detve koná každoročne pod záštitou miestneho centra poradenstva a prevencie, ktoré so žiakmi základných škôl pracuje už od 7. ročníka. "Robíme aktivity, ktoré ich nasmerujú k tomu, v akej oblasti by sa mohli ďalej uplatniť a študovať. So staršími žiakmi potom robíme aj komplexnú psychologickú diagnostiku, ktorá im tiež môže byť nápomocná pri výbere školy," vysvetlila Micháliková.