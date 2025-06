V Detve budú voliť nového hlavného kontrolóra mesta

Detva 24. júna (TASR) - Mestskí poslanci v Detve budú na svojom stredajšom (25. 6.) zasadnutí zastupiteľstva voliť hlavného kontrolóra. Hovorca mesta Milan Suja informoval, že samospráva eviduje osem žiadostí, ktoré záujemcovia o túto funkciu podali.



Podľa schválených podmienok posielali svoje prihlášky do 10. júna. „Ich posúdenie vykoná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá overí splnenie náležitostí kandidátov,“ objasňuje mesto.



Súčasnému kontrolórovi sa funkčné obdobie skončí 30. júna. Voľba nového sa tak uskutoční verejným hlasovaním poslancov na rokovaní júnového mestského zastupiteľstva. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta majú právo v deň konania voľby vystúpiť na zasadnutí mestského parlamentu. Prezentovať budú môcť svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii.



Hlavný kontrolór bude zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov verejným hlasovaním. Ak ani jeden kandidát nezíska potrebnú väčšinu, uskutoční sa druhé kolo volieb medzi dvomi kandidátmi s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne žreb, ktorý vykoná primátor alebo ním poverená osoba.



Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 1. júla tohto roka. Pracovný pomer bude na šesť rokov.





Obnova Materskej školy na Námestí SNP v Detve sa blíži ku koncu





Obnova Materskej školy na Námestí SNP v Detve sa blíži ku koncu. V interiéri je dokončených približne 95 percent prác, v niektorých častiach tak už môžu upratovačky čistiť a pripravovať priestor na zariaďovanie. TASR o tom informoval primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že miesto chodí pravidelne kontrolovať a v súčasnosti sa pracuje aj v exteriéri. Súčasťou budú terénne úpravy, chodníky a iné spevnené plochy. Deti sa do škôlky podľa plánu majú vrátiť v septembri tohto roka.



Stavenisko mesto odovzdalo stavbárom začiatkom februára minulého roka. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. Náklady budú viac ako 1,7 milióna eur. Škôlkarov počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov. Kontrolné dni na stavbe pravidelne organizujú na overenie stavu a postupu prác s účasťou predstaviteľov mesta.



Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zbúrali prednú drevenú časť, ktorú nahradili murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, murovanú časť obnovili a má nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.