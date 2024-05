V Detve definovali témy scénických programov letných slávností

Detva 9. mája (TASR) - Programová rada 57. Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) v Detve definovala témy scénických programov. Na základe toho vybrali režisérov, ktorí na nich v súčasnosti pracujú. TASR to povedal člen programovej rady Jaroslav Černák.



Dodal, že prezentovať ich budú na ďalšom stretnutí programovej rady, ktoré bude v máji. Uvítací program tohtoročných slávností bude tradične patriť folklórnym súborom z Podpoľania. Po ňom bude večerné pásmo venované pastierskej a zbojníckej tematike. V ďalších dňoch vystúpia deti, Horehronci a priestor dostane aj družstevná tematika. Folklórne súbory podľa neho svojim repertoárom reflektujú aj na túto časť našej histórie. Moderátori budú prelínať dej hraním, keď využijú potenciál nového detvianskeho ľudového kabaretu.



Aj tento ročník slávností bude trvať štyri dni, prvýkrát boli od štvrtka vlani. Začiatok festivalu bude poďakovaním učiteľovi Romanovi Berkymu. "Jemu vďačíme za to, že máme v Detve toľko ľudových muzikantov," spomenul s tým, že vystúpi aj Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s hrou Ženský zákon. Tá podľa Černáka zapadne do ľudového charakteru amfiteátra.



V jeho areáli budú počas celého festivalu tradičné sprievodné podujatia. Prezentovať sa budú remeselníci, ľudoví výrobcovia, bude aj kuchyňa Heľby a Dvor u Detvanov. Centrum tradičnej kultúry v Detve sa bude s deťmi opäť zabávať aktivitami. Aj tento rok zachovajú scénu v stravovacom areáli, ktorý domáci nazývajú Za potokom. Bude v ňom scéna, kde budú hudobno-tanečné spevácke programy a ľudové zábavy.



Podpolianske osvetové stredisko pripravuje v kultúrnom dome pri kostole aktivitu s názvom Od semienka po plátno. "Prezentovať budú procesy spracovania rastlinných vlákien v minulosti. Ľudia si budú môcť vyskúšať rôzne textilné techniky ako česanie ľanu, pradenie i pletenie povrazov," priblížil.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok počas druhého júlového víkendu v areáli prírodného amfiteátra.