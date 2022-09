V Detve do základných škôl nastúpilo o 77 viac žiakov ako vlani

Detva 6. septembra (TASR) – V novom školskom roku je v štyroch detvianskych základných školách (ZŠ) 1386 žiakov, čo je oproti minulému školskému roku viac o 77 školákov. Pre TASR to v utorok potvrdil hovorca mesta Detva Milan Suja s tým, že vlani nastúpilo do týchto škôl 1309 detí.



Pripomenul, že ZŠ na Kukučínovej ulici navštevuje 353 žiakov, vlani to bolo 336. Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača na Štúrovej ulici má v tomto školskom roku 201 žiakov, vlani ich mala 179. Hovorca ďalej uviedol, že do ZŠ Ul. obrancov mieru chodí 426 žiakov, vlani ich bolo 410, a ZŠ Júliusa Juraja Thurzu na Bernolákovej ulici otvorila triedy pre 406 žiakov. To je o 22 viac ako vlani, keď ich bolo 384.



Suja spomenul, že ukrajinské deti boli vlani len v dvoch školách a spolu ich bolo 16. "V tomto školskom roku ich je 24 a sú už vo všetkých školách," zhrnul a doplnil, že ZŠ na Kukučínovej ulici má päť žiakov z Ukrajiny. ZŠ s materskou školou Alexandra Vagača a aj škola na Obrancov mieru majú po troch žiakov z Ukrajiny. Základná škola Júliusa Juraja Thurzu eviduje 13 ukrajinských školákov.



Zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2022/2023 bol v Detve 12. a 13. apríla. "Napriek tomu, že opatrenia proti ochoreniu COVID-19 boli voľnejšie, zápis do škôl mohli rodičia riešiť aj elektronickým spôsobom," uzatvára mesto s tým, že aj napriek tomu si veľa rodičov zvolilo zápis priamo v škole.