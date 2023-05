V Detve dokončujú kosenie, podľa primátora ho spomalilo obstarávanie

Detva 31. mája (TASR) - Kosenie a vysoká tráva v Detve sú v súčasnosti problém, pokračuje sa však v prvej kosbe, aby sa mohlo následne začať s druhou. Pre TASR to povedal primátor Branislav Baran s tým, že situáciu komplikovalo vyhlásenie nového verejného obstarávania na kosenie a následné obdobie dažďa.



Vedenie mesta podľa jeho slov stratilo dva týždne času tým, že sa vyberal nový dodávateľ na kosenie. "Mysleli sme si, že môžeme mestským technickým službám zadať kosenie ako našej 100-percentnej spoločnosti. Boli na to pripravení," podotkol Baran, ktorý je novým detvianskym primátorom od vlaňajších komunálnych volieb. Objasnil, že technické služby už posledné tri roky po sebe nerobili 80 percent zákaziek pre mesto, a preto im nemohli priamo zadať konkrétnu zákazku. "To oneskorilo začiatok kosenia, navyše takmer dva týždne pršalo, zem bola veľmi mokrá a po daždi tráva následne aj veľmi vysoká," spresnil.



Doplnil, že situácia tak spôsobila to, že v Detve nestíhali na jar kosiť. "Ľuďom sa vôbec nečudujem, že sú nervózni a kritizujú to. Sám som z toho zúfalý, pretože začiatok som si predstavoval inak. A nechcem porovnávať, že ani iné mestá nemajú pokosené, lebo my sme už mohli mať prvú kosbu za sebou, nebyť zdržania," poznamenal. Podľa neho to však boli objektívne príčiny, pre ktoré nebola zeleň v meste v uplynulom mesiaci upravená.



Primátor dodal, že samosprávu vyzývali, aby sa zapojila do kampane a v máji svoje plochy nekosila. "Aj včelári chceli, aby sme nechali kvety vykvitnúť, pretože v máji bolo chladno a včely mali slabšiu znášku," informoval. Podľa jeho slov by sa to však dalo, keby menej pršalo. "Všetko sa to dá v ideálnych podmienkach a vedeli by sme plochy vyčleniť. Nie však v takej situácii, aká nastala teraz v máji, že dva týždne lialo a tráva narástla do výšky," ukončil Baran.