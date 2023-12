V Detve evidujú 14 ľudí bez domova, v zime môžu využiť krízové bývanie

Detva 8. decembra (TASR) - Mesto Detva na svojom území v súčasnosti eviduje 14 ľudí bez domova. V zimnom období im samospráva poskytla krízové bývanie v dočasnom provizórnom prístrešku pre ľudí bez domova. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Ako ďalej uviedol, nachádza sa v suteréne obytného domu na Štúrovej ulici. "Podmienkou je, že záujemcovia nemôžu byť pod vplyvom alkoholu," objasnil s tým, že okrem ubytovania môžu dostať aj oblečenie. To je zo sociálneho šatníka, do ktorého poskytli staršie oblečenie obyvatelia Detvy. Títo ľudia tiež môžu využiť služby oddelenia školstva a sociálnych vecí a terénnej sociálnej práce Mestského úradu v Detve. Podľa hovorcu im tam poskytnú poradenstvo a pomoc v oblastiach, ako sociálne zabezpečenie, zdravie a zamestnanie. "Robia aj osvetu o sociálno-patologických javov, ktoré sú v tejto sociálnej skupine ľudí bežné," spresnil.



Suja poznamenal, že v meste pod Poľanou sú momentálne bezdomovci, ktorí žijú na ulici dlhodobo. "Všetci majú svoje životné príbehy o tom, prečo skončili ako ľudia bez domova. Práca s nimi je veľmi zložitá, keďže sú to väčšinou ľudia, ktorí sú závislí od alkoholu," priblížil. Doplnil, že keď im ponúknu pomoc v rámci dostupných sociálnych služieb, tak nie sú schopní ju využiť. Tá by im však podľa mesta pomohla zlepšiť kvalitu života, prípadne by sa vymanili zo svojho bludného kruhu. "Sprievodné sociálno-patologické javy však zapríčiňujú, že nedokážu zmeniť svoj spôsob života," zdôraznil. Preto aj sociálna práca s nimi sa väčšinou podľa hovorcu obmedzí na znižovanie škôd, nielen pre nich samotných, ale aj pre spoločnosť.