V Detve ľudia počas leta vyhľadávali okrem folklóru aj turistiku

Detva 10. novembra (TASR) - Novú turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) vo Vagačovom dome v Detve otvárali počas rozbehnutej sezóny, napriek tomu ju cez leto navštívilo viac ako 200 ľudí. TASR o tom informovala kultúrna referentka domu Magdaléna Balážová.



TIK otvorili deň pred začiatkom 57. Folklórnych slávností pod Poľanou. "Nemali sme veľké očakávania. Boli sme však príjemne prekvapení, koľko ľudí si k nám našlo cestu. Navštívili nás zo zvedavosti i s konkrétnym účelom," objasňuje kancelária. Podľa nej pomohli aj letné kultúrne akcie, napríklad koncert Paľa Haberu a kapely Team na amfiteátri. Pripomína, že vtedy sa u nich množstvo ľudí informovalo o možnosti ubytovania v Detve či organizácii koncertu.



Ako ďalej uvádza, snažia sa dokazovať, že región nie je len folklór. "Letné kino, furmanské preteky, komerčné akcie či koncerty si získavajú čoraz viac návštevníkov," zdôrazňuje s tým, že turistov neodradili ani medvede a vybrali sa na Poľanu či Kaľamárku. "Návštevníkom, ktorých viac zaujíma história, vyšli v ústrety aj v Podpolianskom múzeu, kde rozšírili otváracie hodiny aj na víkend," zhrnula kancelária. Dodáva, že po ukončení sezóny začínajú rozmýšľať nad ďalšou, aby bola pre turistov ešte atraktívnejšia a prilákala ich spoznať krásy Podpoľania.



Primátor Detvy Branislav Baran doplnil, že záujem o Podpoľanie je a ľudia ho objavujú. Treba však pracovať na tom, aby im bolo čo ponúknuť. "Nemáme tu pamiatky alebo niečo také, čo by tu turistov udržalo na niekoľko dní. Skôr je to jednodňová turistika," konštatoval s tým, že záujemcovia prichádzajú väčšinou za prírodou. Podľa neho by pomohla investícia do infraštruktúry.



Súčasťou kancelárie na prízemí Vagačovho domu sú propagačné materiály o Podpoľaní. Záujemcovia sa dozvedia, aké sú možnosti ubytovania, stravy, zábavy, kultúry i turistiky. K dispozícii sú aj suveníry, darčekové predmety i výrobky regionálnych výrobcov. "Poloha domu je z pohľadu cestovného ruchu strategická," objasnila Balážová. V jeho blízkosti sa totiž nachádzajú Podpolianske múzeum aj Detvianske ľudové umenie spolu s pamätnou izbou Veroniky Golianovej.