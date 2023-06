V Detve môžu prvýkrát rozhodnúť o využití časti financií z rozpočtu

Detva 24. júna (TASR) – Obyvatelia Detvy môžu prvýkrát rozhodnúť o využití časti financií z mestského rozpočtu. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja s tým, že v meste pod Poľanou doteraz peniaze na projekty participatívneho rozpočtu nikdy neprideľovali.



Ako ďalej informoval, občania môžu predkladať svoje návrhy do 29. júna elektronicky, poštou alebo osobne na detviansky mestský úrad. Samospráva zdôrazňuje, že projekty musia byť zamerané aspoň na jednu z vopred určených oblastí. Sú to napríklad obnova verejných priestranstiev, vrátane inklúzie marginalizovaných skupín i rozvoj komunít a susedských vzťahov. Patria medzi ne aj vytváranie nových verejných služieb, eliminácia dopadu klimatických zmien a podpora nových miestnych aktivít. Výška podpory jedného projektu je maximálne 5000 eur.



Hovorca pripomenul, že verejné predstavenie projektov bude 3. júla o 15.30 h v obradnej sieni Mestského úradu v Detve. "Rozhodovanie o projektoch bude do 15 pracovných dní odo dňa konania tohto diskusného fóra," konštatoval. Podľa jeho slov výsledky rozhodovania zverejnia po ukončení tohto procesu. Poznamenal tiež, že uskutočnenie víťazných projektov bude do 30. októbra tohto roka.



Participatívny rozpočet sa zameriava na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov mesta a uskutočnenie projektov. "Cieľom je zapojiť verejnosť do rozhodovania v rámci procesov mesta, podporiť budovanie identity i koncept udržateľnej spoločnosti," vysvetľuje samospráva. "Prvým rozpočtovým rokom participatívneho rozpočtu bude 2023. Rozpočtovaná úhrnná čiastka bude 15.000 eur," uzatvára mesto. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.