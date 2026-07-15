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V Detve organizovali mobilnú kvapku krvi, prišli aj prvodarcovia
Spresnil, že ide o veľmi silnú účasť s väčším počtom ľudí ako počas jarnej detvianskej kvapky krvi.
Autor TASR
Detva 15. júla (TASR) - Mesto Detva v spolupráci so zvolenskou nemocnicou zorganizovali v stredu mobilnú kvapku krvi. V budove mestského úradu sa na nej zúčastnilo 37 darcov, z toho približne jedna tretina boli prvodarcovia. TASR o tom v stredu informoval Ján Kelement z mobilného odberového tímu Agel Merea.
Spresnil, že ide o veľmi silnú účasť s väčším počtom ľudí ako počas jarnej detvianskej kvapky krvi. V stredu prišiel prvýkrát na darovanie aj zamestnanec mestského úradu v Detve Milan Paľaga. „Strach určite nemám, skôr je to rešpekt. Idem na to s tým, že chcem pomôcť druhým. A dal som si to zároveň aj ako takú svoju vlastnú výzvu,“ povedal pre TASR.
Na odber je dôležité pripravovať sa deň vopred. Súčasťou je dostatok spánku, deň pred odberom odporúčajú zdravotníci obmedziť nadmernú fyzickú námahu a bezprostredne pred odberom nefajčiť. Treba tiež piť dostatok tekutín a jesť. Podľa odberného tímu si veľakrát hlavne prvodarcovia myslia, že na odber musia ísť na lačno. Nie je to však podľa nich ako štandardný odber u odborného lekára. Ráno musia jesť a hlavne piť veľa vody, ktorá je dôležitá aj v čase odberu.
Ak je darca pripravený a dostatočne pil, odber podľa zdravotníkov trvá približne desať minút. Prvodarcom odporúčajú, aby sa nebáli prísť. Majú však byť oddýchnutí a zdraví. „Už jedným odberom môžu zachrániť ľudský život,“ spomenul Kelement.
Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea. Viacerí darcovia sa zapájajú už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky. V najbližších dňoch budú brať krv vo Zvolene. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke zvolenskej nemocnice.
Spresnil, že ide o veľmi silnú účasť s väčším počtom ľudí ako počas jarnej detvianskej kvapky krvi. V stredu prišiel prvýkrát na darovanie aj zamestnanec mestského úradu v Detve Milan Paľaga. „Strach určite nemám, skôr je to rešpekt. Idem na to s tým, že chcem pomôcť druhým. A dal som si to zároveň aj ako takú svoju vlastnú výzvu,“ povedal pre TASR.
Na odber je dôležité pripravovať sa deň vopred. Súčasťou je dostatok spánku, deň pred odberom odporúčajú zdravotníci obmedziť nadmernú fyzickú námahu a bezprostredne pred odberom nefajčiť. Treba tiež piť dostatok tekutín a jesť. Podľa odberného tímu si veľakrát hlavne prvodarcovia myslia, že na odber musia ísť na lačno. Nie je to však podľa nich ako štandardný odber u odborného lekára. Ráno musia jesť a hlavne piť veľa vody, ktorá je dôležitá aj v čase odberu.
Ak je darca pripravený a dostatočne pil, odber podľa zdravotníkov trvá približne desať minút. Prvodarcom odporúčajú, aby sa nebáli prísť. Majú však byť oddýchnutí a zdraví. „Už jedným odberom môžu zachrániť ľudský život,“ spomenul Kelement.
Mobilné kvapky krvi organizuje Nemocnica Agel Zvolen v kooperácii s krvnou bankou v Nemocnici Agel Komárno a mobilným odberovým tímom z Agel Merea. Viacerí darcovia sa zapájajú už opakovane, čím prispievajú k stabilnému zásobovaniu krvnej banky. V najbližších dňoch budú brať krv vo Zvolene. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke zvolenskej nemocnice.