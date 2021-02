V Detve otvoria odberné miesta aj tento víkend

Detva 17. februára (TASR) – Mesto Detva plánuje otvoriť odberné miesta na testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 aj tento víkend. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Záujemcovia sa môžu otestovať počas najbližšieho víkendu v sobotu a v nedeľu (20. – 21. 2.). Na sobotu samospráva pripravila jedno odberové miesto, je to Dom kultúry Andreja Sládkoviča.



V nedeľu budú k dispozícii tri odberové miesta. Občania sa môžu otestovať opäť v Dome kultúry Andreja Sládkoviča a aj v mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienec). K dispozícii bude aj III. základná škola (Obrancov mieru). Testovacie miesta budú počas celého víkendu otvorené od 8.00 do 20.00 h s obedňajšou prestávkou od 11.30 do 12.30 h. Ďalšia pauza bude od 16.30 do 17.00 h. Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.



V prípade, že sa občania nezúčastnia na víkendovom testovaní, stále sa budú môcť otestovať na mobilnom odberovom mieste pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici od 8.00 do 16.00 h počas pracovných dní a aj soboty. „Pribudlo aj druhé mobilné odberové miesto pri Poliklinike - liečebni dlhodobo chorých na ulici Kpt. Nálepku. Ľudí otestujú od pondelka do soboty v čase od 8.00 do 17.00 h,“ dodáva mesto Detva. Ďalšie mobilné odberové miesto je otvorené v budove Centra voľného času na Obrancov mieru. Otestovať sa v ňom dá od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 18.00 h.



Miera pozitivity po antigénovom testovaní na ochorenie COVID-19 počas víkendu 13. a 14. februára dosiahla v Detve približne 1,3 percenta.