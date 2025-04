V Detve pokračuje obnova potoka

Detva 28. apríla (TASR) - Obnova Detvianskeho potoka pokračuje, v tomto roku je naplánovaná druhá etapa jeho údržby. Bude to od mostného objektu nad kostolom až po amfiteáter. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja s tým, že tieto práce by mali ukončiť do júla tohto roka.



Doplnil, že výsadba brehovej vegetácie bude závisieť od verejného obstarávania a počasia. Celý proces má byť hotový najneskôr do júna 2026. Predpokladané náklady na údržbu, vrátane už ukončených prác, sú približne 300.000 eur.



Vedúci Prevádzkového strediska stredný Hron František Šmiga uviedol, že napriamené korytá fungujú počas povodní. Po väčšinu roka, keď sú prietoky nízke, však strácajú svoje výhody. „Obnova znamená kompromis medzi ochranou pred povodňami a vytváraním priaznivých podmienok pre život vo vode a okolo vody,“ doplnil.



Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že tieto práce prispejú k zlepšeniu životného prostredia v meste. Zároveň bude treba podľa neho viac dbať na to, aby potok nebol smetiskom. „Preto chceme organizovať čistenie potoka či už so žiakmi základných škôl, rybármi alebo dobrovoľníkmi,“ poznamenal.



Šmiga konštatoval, že v roku 2022 začali s prvou etapou údržby, od mosta pri obchodnom dome pri hlavnej ceste smerom proti prúdu. Spomenul, že v koryte boli nánosy, ktoré znižovali jeho kapacitu, miestami až o 40 percent. Rozhodli sa preto pre selektívne odstraňovanie sedimentov. „Nevytvárali sme úplne holé dno, nechali sme prirodzený tok v podobe prúdnice. Takto voda tečie sústredene aj pri nízkych prietokoch, čo bráni prehrievaniu či ukladaniu ďalších sedimentov,“ podotkol. Tento typ údržby vyžaduje častejšie kosenie vytvorených meandrov, prispieva však k stabilite vodného toku a k lepším podmienkam pre vodné organizmy.



Predošlý správca, štátny podnik Lesy SR, odovzdal v minulosti vodný tok Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Jeho technické časti, ako sú stupne a priečne bariéry, ostávajú však stále v majetku Lesov SR. To kladie špecifické požiadavky na spriechodňovanie.