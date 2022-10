V Detve pre sviatky zmenili organizáciu dopravy pri mestskom cintoríne

Detva 28. októbra (TASR) – Mesto Detva pred nadchádzajúcim dušičkovým obdobím dočasne zmenilo organizáciu dopravy pri mestskom cintoríne. TASR to v piatok potvrdil hovorca Detvy Milan Suja.



Pripomenul, že táto dočasná zmena platí od 28. októbra do 1. novembra. "Pre rýchlejší a hlavne bezpečnejší prístup k cintorínu bude Ulica Kpt. Nálepku jednosmerná, prejazdná bude smerom dole," spomenul s tým, že od polikliniky a liečebne pre dlhodobo chorých sa tak nebude dať dostať k cintorínu. Podľa neho na príjazd k cintorínu majú vodiči použiť Cintorínsku ulicu. Hovorca ďalej informoval, že pre zlepšenie prejazdu tejto ulice je na nej v týchto dňoch zakázané zastavenie vozidiel.



Ako podotkol, pre malú kapacitu parkovísk v hornej časti cintorína mestská polícia odporúča návštevníkom parkovať na spodnom parkovisku. Upozorňujú tiež na to, aby ľudia cintorín opúšťali po Ulici Kpt. Nálepku, teda smerom k poliklinike a liečebne pre dlhodobo chorých.



Suja poznamenal, že počas posledného októbrového víkendu, Sviatku všetkých svätých a aj Pamiatky zosnulých budú na cintoríne posilnené hliadky príslušníkov mestskej polície. Tí budú usmerňovať a riadiť dopravu.