V Detve prebieha výrub starých topoľov, nahradia ich nové stromy

Detva 12. marca (TASR) - Na Novosadoch pri potoku v Detve v súčasnosti prebieha výrub starých veľkých topoľov. Ich životnosť sa blíži ku koncu, mesto tak požiadalo o vydanie rozhodnutia o ich odstránení. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že ich nahradia nové stromy.



Dodal, že príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo veci vydania rozhodnutia o výrube je mesto Hriňová, ktoré začiatkom tohto roka takéto rozhodnutie vydalo. "Dôvodom výrubu deviatich topoľov je bezpečnosť občanov a ochrana majetku mesta," objasnil s tým, že rastú v tesnej blízkosti chodníkov pre chodcov i cyklistov. Korunami ich presahujú a pre zhoršený zdravotný stav drevín hrubé konáre ohrozujú obyvateľov. Koreňový systém drevín poškodzuje chodníky a spôsobuje nerovnosti povrchu.



"Pílenie požadovali aj obyvatelia paneláku pri potoku," uviedol primátor Branislav Baran a doplnil, že topole nie sú vhodnou drevinou do mesta. Okrem iného pri silnejších vetroch hrozí ich vyvrátenie. "Tak ako predvlani v marci, keď vietor vyvrátil jeden zo stromov, ktorý sa zrútil do potoka," priblížil.



Ako uviedol hovorca, s výrubom topoľov samospráva začala v týchto dňoch. Ukončiť ho musí najneskôr do konca marca, teda v čase vegetačného pokoja. Pri výrube topoľov nesmú poškodiť okolité dreviny, majetok a ani zraniť ľudí.



Primátor spomenul, že po výrube bude ešte treba odfrézovať pne stromov až pod úroveň terénu a opraviť aj cestu pre cyklistov. "Na viacerých miestach je poškodená a môže sa na nej stať úraz. Následne chceme upraviť celé nábrežie a vysadiť nové stromy," zdôraznil. Na novú výsadbu mesto získalo financie z Envirofondu.



Podľa Suju nie všetko drevo z vypílených stromov musí skončiť ako palivo. "Ak bude spodná časť topoľov zdravá, chcelo by ich mesto poskytnúť rezbárom na vytvorenie sôch do betlehemu," reagoval.