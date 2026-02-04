< sekcia Regióny
V Detve pribudlo vlani 91 novorodencov, viac bolo dievčat ako chlapcov
Do mesta sa počas minulého roka prisťahovalo 156 občanov, prechodný pobyt si prihlásilo 58 ľudí.
Autor TASR
Detva 4. februára (TASR) - Mesto Detva sa vlani rozrástlo o 91 novorodencov, čo je menej ako v roku 2024, keď ich bolo sto. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že v roku 2025 sa narodilo 44 chlapcov a 47 dievčat. Medzi dievčenskými menami dominovali Eliška, Júlia a Lucia, u chlapcov sa najčastejšie objavovali mená Timotej, Michal a Jakub. „Možno to na prvý pohľad prekvapí, v roku 2025 však nebolo v matričnom obvode Detva zapísané ani jedno narodenie. Súvisí to s tým, že v meste nie je pôrodnica a narodenia sa evidujú podľa miesta pôrodu,“ zdôraznil.
Do mesta sa počas minulého roka prisťahovalo 156 občanov, prechodný pobyt si prihlásilo 58 ľudí. „Ku koncu roka 2025 bolo v Detve evidovaných spolu 203 občanov s prechodným pobytom,“ poznamenal. V rámci mesta sa v roku 2025 presťahovalo 288 obyvateľov a 201 občanov sa z Detvy odsťahovalo. „Referát evidencie obyvateľstva zaznamenal aj 158 úmrtí občanov Detvy, čo sa spolu s migráciou odrazilo na celkovom počte obyvateľov,“ zdôraznil hovorca. K 31. decembru 2025 malo trvalý alebo prechodný pobyt v Detve spolu 13.473 obyvateľov.
Matrika v roku 2025 zaznamenala 48 uzavretí manželstva a 77 úmrtí priamo v Detve. Zo 48 sobášov sa 27 konalo cirkevnou formou a 21 civilnou. „V porovnaní s rokom 2024 je to mierny nárast počtu uzavretých manželstiev v Detve, naopak, počet úmrtí vzrástol,“ zhrnul Suja.
