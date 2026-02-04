Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Regióny

V Detve pribudlo vlani 91 novorodencov, viac bolo dievčat ako chlapcov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do mesta sa počas minulého roka prisťahovalo 156 občanov, prechodný pobyt si prihlásilo 58 ľudí.

Autor TASR
Detva 4. februára (TASR) - Mesto Detva sa vlani rozrástlo o 91 novorodencov, čo je menej ako v roku 2024, keď ich bolo sto. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.

Spresnil, že v roku 2025 sa narodilo 44 chlapcov a 47 dievčat. Medzi dievčenskými menami dominovali Eliška, Júlia a Lucia, u chlapcov sa najčastejšie objavovali mená Timotej, Michal a Jakub. „Možno to na prvý pohľad prekvapí, v roku 2025 však nebolo v matričnom obvode Detva zapísané ani jedno narodenie. Súvisí to s tým, že v meste nie je pôrodnica a narodenia sa evidujú podľa miesta pôrodu,“ zdôraznil.

Do mesta sa počas minulého roka prisťahovalo 156 občanov, prechodný pobyt si prihlásilo 58 ľudí. „Ku koncu roka 2025 bolo v Detve evidovaných spolu 203 občanov s prechodným pobytom,“ poznamenal. V rámci mesta sa v roku 2025 presťahovalo 288 obyvateľov a 201 občanov sa z Detvy odsťahovalo. „Referát evidencie obyvateľstva zaznamenal aj 158 úmrtí občanov Detvy, čo sa spolu s migráciou odrazilo na celkovom počte obyvateľov,“ zdôraznil hovorca. K 31. decembru 2025 malo trvalý alebo prechodný pobyt v Detve spolu 13.473 obyvateľov.

Matrika v roku 2025 zaznamenala 48 uzavretí manželstva a 77 úmrtí priamo v Detve. Zo 48 sobášov sa 27 konalo cirkevnou formou a 21 civilnou. „V porovnaní s rokom 2024 je to mierny nárast počtu uzavretých manželstiev v Detve, naopak, počet úmrtí vzrástol,“ zhrnul Suja.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel