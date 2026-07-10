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V Detve pripravujú aj tradičnú 51. Krajanskú nedeľu
Predstavenie bude v klasickom zachovanom formáte, ktorý je sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta.
Autor TASR
Detva 10. júla (TASR) - Slovenské komunity z Európy budú aj tento rok súčasťou programu Slovákov žijúcich v zahraničí, 51. Krajanskej nedele na 59. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. TASR o tom za organizátorov informovala Jarmila Brezinová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Predstavenie bude v klasickom zachovanom formáte, ktorý je sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta. Tento rok účinkujúci pre divákov pripravili predstavenie s názvom Rodina. „Je to prirodzený priestor, v ktorom sa odovzdáva materinský jazyk, piesne, zvyky aj vzťah ku koreňom,“ objasnila. Predstavia sa osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú k svojim koreňom. Na javisko sa postavia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Hostia prídu zo Srbska, Chorvátska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Českej republiky i z Rumunska.
Súčasťou je aj tento rok 11. ročník Krajanského dvora. „Jeho cieľom je nielen zachovávanie gastronómie a remesiel, ale aj posilňovanie kultúrnej identity a spolupatričnosti Slovákov, ktorí žijú mimo územia Slovenska,“ uviedol v minulosti hovorca mesta Detva Milan Suja. V jarmočných stánkoch sa návštevníci môžu oboznámiť s tradičnými jedlami a výrobkami Slovákov. Podľa receptov svojich predkov ich pripravujú zahraničí Slováci. Dvor zároveň približuje každodenný život krajanov a ich aktivity vo folklórnej, kultúrnej i komunitnej oblasti. Brezinová doplnila, že záujemcovia môžu navštíviť aj výstavy venované tradičnému odevu, pozrieť si ukážky starých remesiel i zapojiť sa do školy dolnozemských tancov. Ľudia sa stretnú aj s nositeľmi slovenského kultúrneho dedičstva vo svojich krajinách.
Na javisku počas krajanských nedieľ tradične predvádzajú účinkujúci bohatstvo a rozmanitosť slovenskej kultúry, ktorú uchovávajú a rozvíjajú komunity v zahraničí. Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu. Na hlavnej scéne detvianskeho amfiteátra sa začne v nedeľu (12. 7.) o 13.30 h.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok začali vo štvrtok (9. 7.) a trvať budú do nedele.
Predstavenie bude v klasickom zachovanom formáte, ktorý je sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta. Tento rok účinkujúci pre divákov pripravili predstavenie s názvom Rodina. „Je to prirodzený priestor, v ktorom sa odovzdáva materinský jazyk, piesne, zvyky aj vzťah ku koreňom,“ objasnila. Predstavia sa osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú k svojim koreňom. Na javisko sa postavia folklórne súbory Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Hostia prídu zo Srbska, Chorvátska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Českej republiky i z Rumunska.
Súčasťou je aj tento rok 11. ročník Krajanského dvora. „Jeho cieľom je nielen zachovávanie gastronómie a remesiel, ale aj posilňovanie kultúrnej identity a spolupatričnosti Slovákov, ktorí žijú mimo územia Slovenska,“ uviedol v minulosti hovorca mesta Detva Milan Suja. V jarmočných stánkoch sa návštevníci môžu oboznámiť s tradičnými jedlami a výrobkami Slovákov. Podľa receptov svojich predkov ich pripravujú zahraničí Slováci. Dvor zároveň približuje každodenný život krajanov a ich aktivity vo folklórnej, kultúrnej i komunitnej oblasti. Brezinová doplnila, že záujemcovia môžu navštíviť aj výstavy venované tradičnému odevu, pozrieť si ukážky starých remesiel i zapojiť sa do školy dolnozemských tancov. Ľudia sa stretnú aj s nositeľmi slovenského kultúrneho dedičstva vo svojich krajinách.
Na javisku počas krajanských nedieľ tradične predvádzajú účinkujúci bohatstvo a rozmanitosť slovenskej kultúry, ktorú uchovávajú a rozvíjajú komunity v zahraničí. Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu. Na hlavnej scéne detvianskeho amfiteátra sa začne v nedeľu (12. 7.) o 13.30 h.
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok začali vo štvrtok (9. 7.) a trvať budú do nedele.